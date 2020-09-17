انعقاد ملتقى تجاري بين العراق وتركيا في مرسين بمشاركة مستثمرين وتجار من البلدين

2020/09/17 | 15:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

احتضنت محافظة مرسين التركية، اليوم الخميس، (17 أيلول 2020)، الملتقى التجاري التركي – العراقي، بمشاركة المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من البلدين.

ويشارك في الملتقى عدد كبير من رجال الأعمال العراقيين، وهم من محافظات بغداد والبصرة ونينوى.

كما يشارك محافظو السليمانية هفال أبو بكر، ودهوك علي تتر، ورئيس غرفة التجارة في إقليم كوردستان، وعدد من كبار المستثمرين في الملتقى.

ونقلت وسائل اعلام كردية، إنه سيكون هناك لقاء بين وفد العراق ومحافظ مرسين بعد ظهر اليوم، كما سيلتقي الوفد مع رئيس بلدية مرسين، إلى جانب زيارته لعدد من المؤسسات التجارية في مرسين.

بدورها، قالت عضو اللجنة الإدارية لجمعية العمل والتجارة العراقية التركية في مرسين، حواء أرسلان، إن هذا الملتقى تم عقده في العراق وتركيا، ليبحث من خلاله رجال الأعمال في البلدين عملهم في المستقبل.

وحسب وسائل الاعلام، فإن الهدف الرئيس من هذا الملتقى، هو توصل رجال الأعمال من البلدين، لتحقيق أعلى مستوى من الخطوات الإيجابية في مجال التجارة، وليتمكن المستثمرون من زيادة ثرواتهم.

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