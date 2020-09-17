المنافذ الحدودية: ضبط (10) حاويات بداخلها مواد ممنوع استيرادها في منفذ أم قصر الشمالي

2020/09/17 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط (10) حاويات بداخلها مواد ممنوع استيرادها في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني وموافقة قاضي التحقيق المختص، فقد تم على إثرها تشكيل لجنة موسعة من مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في هيأة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة في المنفذ للكشف على الحاويات عدد (10) والموجودة داخل الحرم الكمركي”.

واضاف البيان، “تمت عملية الكشف وتبين أن بداخلها مادة (البطاطا) والتي يمنع استيرادها وفق ما نصت عليه الروزنامة الزراعية للحفاظ ودعم المنتج المحلي”.

واكد، انه “تم ختم الحاويات بالختم الكمركي وتنظيم محضر أصولي لغرض عرضها أمام أنظار القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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