“بين التأكيد والنفي” تفاصيل نص حكم فسخ التعاقد بين بهاء سلطان ونصر محروس

2020/09/17 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد سنوات من الخلاف بين المنتج نصر محروس ، والفنان بهاء سلطان ، تم إنهاء النزاع بينهما أمس ، بحكم قضائي ، وأعلن سلطان ، عودته للغناء مرة أخرى ، ولكن خرج محروس ، عن صمته ، ليكذب ما قاله سلطان.وينشر “المستقلة”، نص الحكم ، والذى جاء على النحو التالي : […]

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