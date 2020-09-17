محافظ بغداد يبحث مع نقيب الصحفيين إجراءات دعم شريحة الصحفيين

2020/09/17 | 15:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل محافظ بغداد محمدجابرالعطا، اليوم الخميس، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في ديوان المحافظة، وجرى الحديث عن العلاقة المتميزة بين محافظة بغداد ونقابة الصحفيين بالاضافة الى قضايا اخرى تتعلق بتوزيع قطع الاراضي لهذه الشريحة.

العطا، نوّه في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، الى “اهمية دور الصحفيين والمصاعب التي يتجشمونها في سبيل تأدية ادوارهم”، لافتا الى “مناقشة مواضيع كثيرة منها كيفية دعم القطاع الاعلامي والصحفيين ورفع المعاناة لهذه الشريحة عن طريق الاراضي او المجمعات السكنية او بقية الخدمات التي يمكنها النهوض بهذه الفئة المهمة”.

نقيب الصحفيين من جانبه، اشار الى “تعاون محافظة بغداد متمثلة بالسيد المحافظ وطاقمها الاعلامي المتعاون مع الصحفيين ووسائل الاعلام”، مضيفا ان “اللقاء تضمن التاكيد على شمول الصحفيين بتوزيع الاراضي في الدفعات المقبلة سواء باعداد كبيرة او اقل من ذلك بحسب ظروف الإفراز”.

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