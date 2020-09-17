نقيب الصحفيين ومحافظ بغداد يبحثان ملف توزيع الاراضي على الصحفيين

2020/09/17 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ بغداد محمد جابرالعطا، اليوم الخميس، مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ملف توزيع قطع الاراضي الى شريحة الصحفيين.

وقال بيان للمحافظة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظ بغداد محمد جابرالعطا، استقبل، اليوم الخميس، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في ديوان المحافظة”، مبينا انه “جرى الحديث عن العلاقة المتميزة بين محافظة بغداد ونقابة الصحفيين بالاضافة الى قضايا اخرى تتعلق بتوزيع قطع الاراضي لهذه الشريحة”.

واكد المحافظ بحسب البيان، “اهمية دور الصحفيين والمصاعب التي يتجشمونها في سبيل تأدية ادوارهم”، لافتا الى “مناقشة مواضيع كثيرة منها كيفية دعم القطاع الاعلامي والصحفيين ورفع المعاناة لهذه الشريحة عن طريق الاراضي او المجمعات السكنية او بقية الخدمات التي يمكنها النهوض بهذه الفئة المهمة”.

من جانبه، اشار نقيب الصحفيين ، الى “تعاون محافظة بغداد متمثلة بالمحافظ وطاقمها الاعلامي المتعاون مع الصحفيين ووسائل الاعلام”، مضيفا ان “اللقاء تضمن التاكيد على شمول الصحفيين بتوزيع الاراضي في الدفعات المقبلة سواء باعداد كبيرة او اقل من ذلك بحسب ظروف الإفراز”.

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