إسترداد مخطوطات أثرية سرقت من الكنيسة الشرقية في الموصل

2020/09/17 | 15:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقوال حارس مدرسة سرق مخطوطات وكتب دينية أثرية تابعة للكنيسة الشرقية في مدينة الموصل.





وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تم القبض على المتهم الحارس الذي كان يعمل بمدرسة مجاورة للكنيسة الشرقية الواقعة في منطقة سوق الشعارين في المنطقة القديمة في الموصل" .

ولفت إلى أن "المتهم قام بإخفاء المسروقات في منزله لغرض بيعها وتهريبها خارج البلاد، وأن المخطوطات تمت سرقتها في العام 2015 وقبل أن يتخذ تنظيم داعش من الكنيسة مقرا لما يسمى ديوان الحسبية".

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