مصرف الرشيد يمنح 100 مليون دينار لشريحة من الموظفين

2020/09/17 | 15:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقرر مصرف الرشيد، منح سلف للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة تصل إلى (100) مليون دينار.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "التعليمات التي وضعت ووجه بها مدير عام المصرف تضمنت منح مبلغ (50) مليون بكفالة موظف من الدرجات الخاصة ومبلغ (100) مليون بكفيل من نفس الدرجة بالإضافة الى رهن عقار علما أن مدة السلفة ١٠ سنوات".

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