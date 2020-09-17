استرداد مخطوطات أثرية سرقت من الكنيسة الشرقية في الموصل

2020/09/17 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نينوى - واع

صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقوال حارس مدرسة سرق مخطوطات وكتب دينية أثرية تابعة للكنيسة الشرقية في الموصل .

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، أنه" تم القبض على المتهم الحارس الذي كان يعمل بمدرسة مجاورة للكنيسة الشرقية الواقعة في منطقة سوق الشعارين في المنطقة القديمة في الموصل" .

ولفت إلى أن "المتهم قام باخفاء المسروقات في منزله لغرض بيعها وتهريبها خارج البلاد، وأن المخطوطات تمت سرقتها في العام 2015 وقبل أن يتخذ تنظيم داعش الارهابي من الكنيسة مقر لما يسمى ديوان الحسبية" .

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