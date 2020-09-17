2020/09/17 | 15:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موعد قرعة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب).

ووفقا للحساب الرسمي للبطولة على موقع ”تويتر“، فإن قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) ستجري يوم الإثنين 28 سبتمبر، الساعة 11:00 صباحا، بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباريات دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) في قطر، بنظام المباراة الواحدة، بعد توقف المسابقة عدة أشهر؛ بسبب جائحة كورونا.

وتستمر منافسات مباريات دور المجموعات (منطقة الغرب) حتى 24 سبتمبر، في حين تنطلق منافسات دور الـ16 يوم 26 سبتمبر، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 5 ديسمبر.

وحتى الآن، ضمن الأهلي السعودي التأهل لدور الـ16.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد قرعة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد قرعة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).