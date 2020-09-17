إسرائيل تكشف تفاصيل نشاط فيلق القدس وحزب الله

2020/09/17 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" النقاب عن نشاط لفيلق القدس الإيراني وتنظيم حزب الله اللبناني لتجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين ليقوموا بعمليات إرهابية داخل إسرائيل، وفق ما نقل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان.

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