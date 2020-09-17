2020/09/17 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ أمرت النيابة العامة المصرية، منذ قليل ، بحبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات ، بعد الاستماع لأقوالهما.حيث وجهت لهما النيابة العامة المصرية بحبس أحم اتهامات بإستغلال طفلتهما الصغيرة في تصوير مقاطع فيديو للتربح، والاتجار بالبشر، واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا، وتعريض حياتها للخطر“.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استغلال طفلتهما) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استغلال طفلتهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).