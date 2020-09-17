كردستان تكشف تفاصيل القضايا الخلافية مع بغداد.. لا تقتصر على الموازنة والرواتب

2020/09/17 | 15:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، الخميس، نتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية في بغداد والموازنة ا...

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