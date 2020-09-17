تفاصيل عمليتين مختلفتين لوكالة الاستخبارات في كركوك وصلاح الدين

2020/09/17 | 15:40 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن ضبط وكرين لعناصر داعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب ، وذلك خلال عملية استخباراتية في قرى محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 17 أيلول 2020، انه "بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبه و جنكلاة و تازه دي ضمن محافظة كركوك، نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان انه " وجد بداخلهما دراجة نارية و مبردة وملابس قندهارية و مواد لوجستية، فيما تم إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، احدهم موقوف في سجن بوكا والاخر ضبط بحوزتة بندقية كلاشنكوف ومخازن واعتدة".

وأضاف أنه " تم ردم الوكرين وايداع الإرهابيين التوقيف بدون حادث يذكر".

كما أكدت وكالة الاستخبارات، احباط عملية سطو مسلح على إحدى الصيرفات في صلاح الدين، حيث جاء في بيان لها انه "بعد ورود ابلاع من احد أصحاب الصيرفات في قضاء العلم بقيام عصابة بالسطو المسلح على صيرفته وسرقة مبلغ مالي، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين".

واوضح انه "بعد تدقيق المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على العصابة المكونة من ثلاثة متهمين وبالجرم المشهود وبحوزتهم المبلغ المسروق ومقدارة خمسة آلاف ومائتان الف دولار أميركي و مليونين وخمسة وسبعون الف دينار عراقي".

وأشار البيان إلى انه "تم إيداع المتهمين التوقيف وفق أحكام المادة 440 وتسليم المبلغ المادي لصاحبه".

ر.إ

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