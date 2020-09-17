2020/09/17 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن رسميا المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان ، الخميس ، التعاقد رسمياً مع المدرب رزاق فرحان لقيادة إلفريق الكروي في الموسم المقبل .

وقال المكتب عبر موقعه الرسمي ” نعلن التعاقد مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فرسان المملكة الموسم المقبل .

وأشار ” المكتب ” الى ان الأخير وصل اليوم الى محافظة ميسان و كان باستقباله الرئيس الفخري للنادي و مدير شركة نفط ميسان المهندس علي جاسم حمود .

واكدت ادارة النادي تجديد ثقتها بالملاك التدريبي المؤلف من مزهر رحيم ٫ قائد ماجد ٫ سلمان عبد الحسن و احمد عبد الرضا مدرباً لحراس المرمى ٫لافته، إلى انهم سيرافقون المدير الفني رزاق فرحان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رزاق فرحان رسمياً لقيادة الفرسان بالموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رزاق فرحان رسمياً لقيادة الفرسان بالموسم الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).