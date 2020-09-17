الاسدي: ليس من صلاحية رئيس الوزراء تقليص الحشد

2020/09/17 | 15:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف الفتح احمد الاسدي، الخميس، ان ليس من صلاحية رئيس الوزراء تقليص الحشد.

وقال الاسدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "رئيس الوزراء يعرف بما يتعرض له الحشد من هجمات واستهداف، وعليه حمايته، و اولى مراحل حماية الحشد تنظيمه وتنظيم قياداته".وأشار الأسدي الى أن "رئيس الوزراء يُظهر حرصه على الحشد وحمايته، ولازلنا نتعامل مع ذلك، وزيارته الى الحشد كانت واضحة، الا ان يتبين لنا خلاف ذلك وبهذا الوقت سنتعامل معه بما يستحق سياسيا".

وبشأن تقليص الحشد وقياداته، أجاب الأسدي، أن "ذلك ليس من اختصاص رئيس الوزراء، فعليه اتخاذ السياق القانوني"، مشيرا الى انه "لا يوجد شيء ممنوع لكن يجب اتخاذ الأُطر القانونية، أي تصويت البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء ويمضي بالأمر".





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