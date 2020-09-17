2020/09/17 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر تقدم جدولي اعمال جلستي مجلس النواب الخامسة والسادسة، المقرر عقدهما يومي السبت والاثنين المقبلين.

التالي

منذ ساعة واحدة

نائب يطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل بالتجاوزات الحاصلة على مخيمات النازحين

منذ ساعة واحدة

تحالف القوى العراقية يطالب حكومة الكاظمي بضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين

منذ ساعتين

رئيس مجلس القضاء يؤكد لمدير البنك المركزي ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال

منذ ساعتين

السفير الأميركي: واشنطن تدعم إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة

منذ 6 ساعات

العراق يجدد الدعوة للمفوضية الاوربية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة

منذ 18 ساعة

المالكي: لا خصومة او عداء لنا الا مع الخارجين على القانون والنظام

منذ 19 ساعة

رئيس مجلس النواب يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية (صور)

منذ 21 ساعة

نائب مخاطبا الكاظمي: اما أن الوقت للسلاح غيرالمنفلت الى وضع حد لكل بلطجي

منذ 22 ساعة

الكعبي: الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقرير اولي بشأن التحقيق والتدقيق بعقود الكهرباء

منذ 23 ساعة

بالوثيقة..



المالية البرلمانية تخاطب الكاظمي بشأن التغييرات الأخيرة التي أجراها في مناصب الدرجات الخاصة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال جلسة البرلمان ليومي السبت والاثنين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال جلسة البرلمان ليومي السبت والاثنين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).