السيد عمار الحكيم: العراق دخل مرحلة الاستحقاق الانتخابي والشعب قادر على تجاوز الصعوبات

2020/09/17 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، ان "العراق دخل مرحلة الاستحقاق الانتخابي ونعتقد بقدرة العراقيين على تجاوز الصعوبات".ومن المقرر ان تجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق في 6 حزيران 2021 وسط مناقشات في البرلمان على حسم الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل سفير اسبانيا لدى بغداد خوان خوسيه اسكوبار بمناسبة انتهاء مهامه في العراق وشكر السفير على دوره في رعاية المصالح الدبلوماسية بين بغداد ومدريد".وبحث الجانبان "العلاقة بين البلدين الصديقين وفق المصالح المشتركة بينهما".ودعا السيد عمار الحكيم الى "تطوير وادامة هذه العلاقات" مبيناً "أهمية الاتحاد الاوروبي للعراق لما يملكه من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي".وأشار الى "أهمية ادامة التعاون في مكافحة الارهاب اذ مازال يشكل تهديدا امنيا ما يستوجب تعاون الجميع لدحره".عمار المسعودي

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