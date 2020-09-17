حزب الله يتهم الإدارة الأمريكية بتعطيل مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية

2020/09/17 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أكدت الكتلة البرلمانية لحزب الله أنها ترفض بشكل كامل أن يسمي أحد غيرها ممثليها في الحكومة، متهمة الإدارة الأمريكية بالمسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومةفي لبنان.

وأعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان، أنها “ترفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المال”.

وأبدت الكتلة “استغرابها أن ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل، إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والإخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا”.

وأضافت الكتلة “نشجب الدور الأمريكي البالغ السلبية لضرب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام المرحلة الراهنة”.



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