التربية : لم نحدد اي موعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

2020/09/17 | 16:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد اكدت وزارة التربية، الخميس، انها لم تحدد موعدا لبدء وانطلاق العام الدراسي الجديد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لـ/ اين نيوز _بغداد /، ان “وزارة التربية وضعت الية للانطلاق بالعام الدراسي الجديد وقدمتها للجنة الصحة والسلامة”، لافتا الى ان “انطلاق العام الدراسي امر متعلق بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة”.واضاف ان “التربية لم تحدد موعدا لبدء العام الدراسي الجديد حتى الان”، مبينا ان “الوزارة مستعدة ولديها اجراءات وقائية ناجحة لحماية الطلبة”.وقدمت لجنة التربية في وقت سابق عدد من المقترحات لتنظيم عملية بدء العام الدراسي ومنها ان يكون الدوام لثلاثة ايام لمنع انتشار الفيروس.

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