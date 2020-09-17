القوات الامريكية تستدعي افواج من الحشد العشائري لتدريبها وتجهيزها في الانبار

2020/09/17 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

كشف مصدر أمني، الخميس، بأن القوات الامريكية ابلغت عدد من افواج الحشد العشائري بانها تعتزم تجهيزهم بأسلحة ومعدات حربية متطورة من دون معرفة الاسباب .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، ابلغت عدد من افواج الحشد العشائري في المناطق الغربية نيتها ادخالهم في معسكرات تدريبة داخل مبنى القاعدة تمهيدا لتجهيزهم بأسلحة متطورة”.

وأضاف، أن “افواج الحشد العشائري التي سيتم استدعائها ستخضع للتدريب على اسلحة امريكية وبإشراف خبراء من الجيش الأمريكي”، مبينا ان “خطة تجهيز قوات الحشد العشائري من قبل القوات الامريكية غير واضحة المعالم”.



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