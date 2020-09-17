2020/09/17 | 16:05 - المصدر: عين العراق

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الخميس 17 سبتمبر 2020 | 03:51 مساءً | عدد القراءات : 18

بغداد..



شمول الصحفيين بتوزيع الأراضي في الدفعات المقبلة

أعلن نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، الخميس، شمول شريحة الصحفيين بتوزيع قطع الأراضي بالتعاون مع محافظة بغداد.

وذكر بيان لمحافظ بغداد، إن “محافظ بغداد محمد جابرالعطا، استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في ديوان المحافظة، وجرى الحديث عن العلاقة المتميزة بين محافظة بغداد ونقابة الصحفيين بالاضافة الى قضايا اخرى تتعلق بتوزيع قطع الاراضي لهذه الشريحة.”

ونوه العطا، الى “اهمية دور الصحفيين والمصاعب التي يتجشمونها في سبيل تأدية ادوارهم”، لافتا الى “مناقشة مواضيع كثيرة منها كيفية دعم القطاع الاعلامي والصحفيين ورفع المعاناة لهذه الشريحة عن طريق الاراضي او المجمعات السكنية او بقية الخدمات التي يمكنها النهوض بهذه الفئة المهمة”.

نقيب الصحفيين من جانبه، اشار الى “تعاون محافظة بغداد متمثلة بالسيد المحافظ وطاقمها الاعلامي المتعاون مع الصحفيين ووسائل الاعلام”، مضيفا ان “اللقاء تضمن التاكيد على شمول الصحفيين بتوزيع الاراضي في الدفعات المقبلة سواء باعداد كبيرة او اقل من ذلك بحسب ظروف الإفراز”.

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