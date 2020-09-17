2020/09/17 | 16:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي.. يؤكد قدرة القوات الأمنية على تجاوز التحديات وبسط الأمن والاستقرار في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي.. يؤكد قدرة القوات الأمنية على تجاوز التحديات وبسط الأمن والاستقرار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).