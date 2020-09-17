اللمسات الأخيرة على صفقة معقدة لخروج غاريث بيل من ريال مدريد

2020/09/17 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ستنتهي فصول عودة الجناح الويلزي الدولي، غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام الانكليزي قادما من ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع.



ويتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة معقدة بين مدريد وسبيرز، حيث من المتوقع أن يعود "القطار الويلزي" إلى نادي شمال لندن الذي كان غادره في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 100 مليون يورو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكيل أعماله جوناثان بارنيت، وتابعه "ناس" (17 ايلول 2020)، "نحن نقترب من مبتغانا"، مضيفا "أعتقد أن الأمور ستكتمل هذا الأسبوع".

ويضغط النادي الملكي من أجل انتقال دائم لبايل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

في المقابل، يخالف توتنهام إرادة بطل اسبانيا، إذ يسعى للحصول على خدمات بايل على سبيل الإعارة كجزء من حزمة تشمل دفع حوالي نصف راتبه، إلى بعض المصاريف الإضافية وفقا لأداء الويلزي.

وقد تكلّف الصفقة الإجمالية "سبيرز" حوالي 20 مليون يورو لهذا الموسم، علما أنه يبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي.

وسجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الاسبانية، وأحرز مسابقة دوري ابطال أوروبا أربع مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين.

لكن بايل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الأولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الأعوام الأخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

وفي حال انتقاله إلى توتنهام، سيلعب بايل تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الأخير صرح الأربعاء أنه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة إشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

وقال مورينيو "حاولت التعاقد معه خلال الفترة التي أمضيتها مع ريال مدريد واتبع الرئيس (فلورنتينو بيريز) غزيرتي ومعرفتي، وفي العام الذي رحلت خلاله أحضر غاريث إلى النادي"، مضيفا "هذا ليس بسرّ وغاريث يعلم بذلك".

ويقترب توتنهام الذي استهل منافسات الدوري الممتاز بخسارة على أرضه أمام إيفرتون صفر-1 من التعاقد مع الظهير الأيسر لريال سيرخيو ريغيلون مقابل حوالي 30 مليون يورو.

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