2020/09/17 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يعلن موقفه من الربط الربط السككي المركز الخبري الوطني.

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