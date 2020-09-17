تركيا توجه دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارتها

2020/09/17 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الخميس، أن الرئيس، أوردوغان، يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف، مشيرا الى أن بلاده وجّهت دعوة رسمية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة تركيا.

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي في بيان إن الاخير "استقبل السفير التركي في بغداد، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".





وأكد الأعرجي أن "حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات بين العراق وتركيا وتطويرها في جميع المجالات"، مبينا أن "لدى العراق علاقات تأريخية مع الجارة تركيا تربطها المصالح المشتركة بين الشعبين، وكذلك مصالح اقتصادية متبادلة، وعلينا أن ننمي هذه العلاقات فيما يخدم بلدينا".

وأشار الأعرجي الى أن "مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع"، متمنيا أن "تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم".

من جانبه أكد يلدز أن "الرئيس، أوردوغان، يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف"، مشيرا الى أن "بلاده وجّهت دعوة رسمية الى السيد الكاظمي لزيارة تركيا".

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