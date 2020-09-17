التشكيلة الاساسية للشرطة في لقاء اليوم امام الاهلي السعودي بالابطال

2020/09/17 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن الملاك التدريبي لفريق الشرطة العراقي عن التشكيلة الاساسية للفريق والتي ستواجه الاهلي السعودي اليوم الخميس (17 أيلول 2020)، ضمن منافسات الاياب بإبطال آسيا الجارية بنظام التجمع في الدوحة القطرية.

وكان الشرطة قد خسر الذهاب الاثنين صفر – 1.

وتألفت تشكيلة الشرطة لمباراة اليوم من احمد باسل لحراسة المرمى، وللدفاع خضر علي وسعد ناطق وكرار عامر وحسام كاظم، وللوسط سعد عبد الامير وعلي فائز ومازن فياض ومحمد مزهر ومحمد قاسم، وللهجوم محمد شوكان.

يشار الى المباراة ستقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم وتنقل على قناة بي أن سبورت 7 .

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