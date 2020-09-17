لجنة الهجرة النيابية: وردتنا شكاوى حول مضايقات للنساء وكبار السن في مخيم الخازر

2020/09/17 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، عن ورود شكاوى حول حصول مضايقات على النساء وكبار السن في مخيم الخازر بنينوى.وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان العديد من الشكاوى وصلت الينا من بعض المخيمات المخصصة للنازحين ، يشكون فيها من مضايقات تحصل لهم خلال خروجهم للتسوق او الذهاب للعلاج او قضاء بعض الحاجات الضرورية من قبل بعض نقاط التفتيش ، والتي وصلت في البعض منها الى التجاوز الاخلاقي والكلام الرخيص، واخرها ماوصلنا من حصول مضايقات وتجاوزات على النساء وكبار السن في مخيم الخازر في محافظة نينوى ومخيمات بمحافظات اخرى".واضاف :" ان النازحين هم عراقيون اجبرتهم الظروف وفشل الحكومة في معالجة وضعهم وحماية مناطقهم ، على الخروج من بيوتهم الامنة في وقت سابق والاحتماء من بطش الارهاب والجماعات الخارجة عن القانون في مخيمات بعيدة كل البعد عن الظروف الانسانية باي دولة في العالم، بالتالي فهم عراقيون ومن الدرجة الاولى ،وليسوا لاجئين من دول اخرى".وطالب الدهلكي بـ"فتح الحكومة والجهات ذات العلاقة تحقيقا عاجلا بالتجاوزات الحاصلة على مخيمات النازحين من قبل بعض السيطرات ، وان يتم وضع آلية عاجلة لاعادة تلك العوائل الى مناطقها آمنة"، مشددا على "ضرورة "وضع حد لهذه المهزلة الانسانية والاهمال المقصود لملف هذه العوائل والتي تعاقبت جميع الحكومات منذ عام 2014 وحتى اليوم على المشاركة فيها دون وضع نهاية لها"، على حد تعبيره ./انتهى10

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