2020/09/17 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن تدمير 4 اوكار لداعش بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في جبال حمرين.وذكر بيان للخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" بامر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في جبال حمرين، اسفرت عن تدمير ( 4 ) اوكار تضم تجهيزات ومواد غذائية، فضلا عن تدمير دراجة نارية ومولد كهربائي ".واضاف انه :" تم العثور على اشلاء ارهابي من قبل قيادة المقر المتقدم في كركوك "./انتهى9

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