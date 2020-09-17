مجلس النواب يعقد جلسته الخامسة السبت المقبل

2020/09/17 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ يعقد مجلس النواب جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول يوم السبت المقبل .



ويتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لثمانية مشاريع قوانين ،اضافة الى النظر بالطعون المقدمة حول عضوية بعض النواب، ومناقشات عامة ./ انتهى10

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