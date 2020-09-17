النفط توافق على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بطاقة ٧٠ ألف برميل

2020/09/17 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي موافقة وزارة النفط على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة ٧٠ ألف برميل يومياً.وقال السليطي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “وزير النفط احسان عبد الجبار وافق على تنفيذ مشروع نصب مصفاة سعة ٧٠ الف ب/ي يضاف كتوسعة للمصفى […]

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