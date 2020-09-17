الحلبوسي: المفلسون يحاولون ايهام الشعب بأكاذيب وآخرها كذبة الربط السككي

2020/09/17 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، المفلسون بمحاولة ايهام الشعب بأكاذيب.





وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة له على منصة تويتر، “المفلسون كعادتهم يحاولون ايهام الشعب بأكاذيب”.

واضاف رئيس المجلس، ان “آخرها كذبة الربط السككي”.

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