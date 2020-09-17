مشددا على اهمية الجهد الاستخباري.. الكاظمي: القوات الامنية قادرة على تجاوز التحديات

2020/09/17 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، على اهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، مؤكدا ان القوات الامنية قادرة على تجاوز التحديات وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد.

وقال المكتب الاعلامي الكاظمي، في بيان له اليوم (17 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "رئيس الوزراء اجرى زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة، واجتمع حال وصوله بالقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الداخلية والدفاع، واستمع خلال الاجتماع الى عرض مفصل قدمه القادة الأمنيون، عن العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد، والموقف الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأشار الكاظمي الى "التحديات الأمنية الكبيرة التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في إعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية".

وأكد "قدرة القوات الأمنية البطلة على تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد"، مشددا على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق.

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