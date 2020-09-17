أنقرة توقف 16 عراقياً على صلة بتنظيم داعش وتبحث عن 3 مشتبهين

2020/09/17 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة 16 من أصل 19 مشتبهاً عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم داعش.جاء ذلك في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، اليوم الخميس، وفقاً لموقع الأناضول التركي.وتواصل قوات الأمن التركية عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين.وكانت فرق مكافحة الارهاب في سامسون التركية، نفذت […]

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