2020/09/17 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الخاصة الى العراق جنين هنيس بلاسخارت، اليوم الخميس، انها ستقوم بزيارة طهران قريبا.جاء ذلك خلال مباحثات المبعوثة الاممية مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد “ايرج مسجدي” بمقر السفارة، اليوم، حيث اكدت على استعدادها للتوجه الى ايران قريبا.واستعرض مسجدي وبلاسخارت في هذا اللقاء، “اهم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت : سأزور ايران قريباً المركز الخبري الوطني.

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