2020/09/17 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن تنظيم داعش، قيام عناصره باستهداف حاجز أمني، على طريق كركوك – أربيل، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح 8 آخرين.وقال موقع تابع للتنظيم، تحت مسمى، “ولاية العراق – كركوك” إن مفرزة تابعة له استهدفت حاجزاً لشرطة حمايات المنشآت النفطية، على الطريق الرابط بين مدينتي أربيل وكركوك، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتبنى عملية على طريق كركوك أسفرت عن قتيل و8 جرحى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يتبنى عملية على طريق كركوك أسفرت عن قتيل و8 جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).