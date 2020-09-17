مبعوثة الامم المتحدة بالعراق تعلن انها ستقوم بزيارة لطهران قريبا

2020/09/17 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نقلت وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية عن مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الخاصة الى العراق جنين هنيس بلاسخارت انها ستقوم بزيارة العاصمة طهران قريبا.وذكرت الوكالة ان بلاسخارت اكدت للسفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي خلال لقاء جمعهما في مقر السفارة ببغداد استعدادها لزيارة طهران قريبا.واضافت الوكالة ان مسجدي و بلاسخارت استعرضا في هذا […]

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