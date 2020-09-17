بشرط تحمل كل منتخب “تكاليفه الخاصة”.. الموافقة على مباراة ودية للعراق مع نظيره العماني في الامارات

2020/09/17 | 16:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يلاعب المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره العماني في مباراة ودية، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل.

ووافق الاتحاد العُماني على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بخوض مباراة ودية بين المنتخبين، ستقام في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالإمارات، على أن يتحمل كل منتخب التكاليف المترتبة على إقامة هذه المباراة، فيما سيتم التنسيق لاحقاً حول الملعب وتوقيت المباراة الودية بين المنتخبين.

وكان المنتخبان يخططان لخوض لقاء ودي بالثالث من الشهر الجاري في مسقط، إلا أن تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية إلى العام المقبل، جعلهما يتفقان على خوض المباراة في وقت لاحق.

وتسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تأمين مباراة ثانية لـ”أسود الرافدين” خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق المنهاج الذي تقدم به مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، من أجل العودة لرتم المباريات الدولية، بعد غياب دام لأكثر من عشرة أشهر بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر مجموعته الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 11 نقطة، من ثلاث انتصارات وتعادلين.

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