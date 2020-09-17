الجدول المقترح لأعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل

2020/09/17 | 16:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نشرت الدائرة الإعلامية البرلمانية، "مسودة مقترح" لجدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأثنين المقبل.





وكتبت ملاحظة على الجدول الذي حذف بعد نشره في موقع مجلس النواب بانها {مسودة ليست للنشر وخاصة برئاسة المجلس}.

واللافت ان هذه المسودة المقترحة خلت من إدراج مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020 كما حصل ذلك في جدول اعمال جلسة السبت.

ومن المقرر ان يستأنف البرلمان جلساته بعد غد السبت.

عمار المسعودي

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