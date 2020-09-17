2020/09/17 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الخميس، بموافقة وزارة النفط على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة ٧٠ ألف برميل يومياً.وقال السليطي في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه: إن “وزير النفط احسان عبد الجبار وافق على تنفيذ مشروع نصب مصفاة سعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن الموافقة على إضافة وحدة تكرير جديدة لمصفاة الناصرية المركز الخبري الوطني.

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