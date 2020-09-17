2020/09/17 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / محمد حسين الراشد

لا تخلو سنة دراسية من اسئلة يشكو منها الطلاب ، من مادة اللغة العربية في السنوات السابقة ، إلى الرياضيات في هذه السنة ، يشكل الطالب على واضع الاسئلة بأنّها صعبة ٌ غير مراعية لظروف هذه السنة بسبب جائحة كورونا ، لكن الأشكال والشكوى من الاسئلة كانت في كل سنة ، ممّا يفسر علامة استفهام كبيرة حول المناهج أو طريقة التدريس؟

الرياضيات وكذا اللغة العربية أو غيرها من العلوم يتم تدريسها بشكل بدائي تعتمد على المثلث التدريسي،

١_ تلقين

٢_ حفظ

٣_ تذكر ما حفظت

هذه الأركان لا تصلح أن يكون الطالب ابداعيا ً أو متميزا ً فأول سؤال فيه فكرة سوف يقع الطالب في مأزق الصعوبة ولا يستطيع تحقيق الدرجة الكاملة ، لأنّ أغلب طلابنا تعلم على طريقة التلقين التي اعتمدها الكثير من المدرسين..!

فالخلل ليس في واضع الأسئلة فحسب ، بل في المنهج وطريقة تدريسه والضحية هو مجموع أغلب الطلاب .

ولا أدري كيف يدرس الطالب في السادس الأعدادي الأساليب باللغة العربية ، ثم يعجز عن كتابة الانشاء؟ !

قيل : ما الفرق بيننا وبين الأمم في التعليم

قالوا : هم يدرسون كي يتعلموا.

ونحن ندرس كي ننجح وتصبح لدينا شهادة للتعيين !

التعلم اولا ً ثم التفكير في التعيين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظومة التعليم في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظومة التعليم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).