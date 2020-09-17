القبض على شخص اغتصب فتاة ونحر رقبتها جنوبي بغداد

2020/09/17 | 16:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قيادة شرطة بغداد كشفت ملابسات جريمة قتل ضمن منطقة الدورة وذلك بعد ورود أخبار بوجود حادث، عبارة عن نحر فتاة ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد .وجاء في بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة).. أن فريق عمل ميداني تابع لقيادة شرطة بغداد تمكن من خلال متابعة الكاميرات وتدقيق تفاصيل […]

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