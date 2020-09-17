2020/09/17 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اقترب ليفربول الإنجليزي كثيرا من حسم صفقة ضم تياغو ألكانتارا من فريقه بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وارتبط اسم الدولي الإسباني بقوة بالدوري الإنجليزي، بعدما قال بشكل صريح إنه لن يجدد عقده مع الفريق البافاري.وذكرت الصحيفة أن إدارة ليفربول قدمت عرضا قيمته 20 مليون جنيه إسترليني (قد تصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يقترب من حسم صفقة تياغو ألكانتارا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يقترب من حسم صفقة تياغو ألكانتارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).