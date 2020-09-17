عاجل: الحلبوسي من الكويت: الربط السككي كذبة

2020/09/17 | 16:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/وصف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، مشروع الربط السككي المطروح في الآونة الأخيرة بـ"الكذبة". وقال الحلبوسي في تدوينة تابعها "عراقي نيوز"، إن "المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي".المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي.— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 17, 2020 موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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