الحلبوسي: ‏المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب آخرها الربط السككي

2020/09/17 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

علّق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بشأن الربط السككي.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر": ‏المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي".

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