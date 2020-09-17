بعد إعدام المصارع أفكاري.. محام يكشف عن

2020/09/17 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويقول نشطاء حقوقيون إن القضاء الإيراني قد حكم بالإعدام في حق غرباني، متهمة إياه بالاشتراك في هجوم مسلح أسفر عن مقتل أفراد الحرس الثوري، بجانب عضويته في الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المحظور.

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