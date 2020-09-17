انتحار ثلاثة نازحين في العراق خلال شهر واحد

2020/09/17 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي عن توثيق انتحار ثلاثة نازحين كورد إزيديين خلال شهر واحد.وقال الغراوي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح، خلال فترة لا تزيد على شهر، في مخيمات النازحين الكورد الإزيديين في دهوك وجبل سنجار.أشار إلى […]

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