الاعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي المشترك العراقي الاردني المصري

2020/09/17 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، عن صدور امر ديواني بتشكيل المجلس التنسيقي، العراقي- الاردني- المصري، في ضوء نتائج القمة الثلاثية، بين البلدان الثلاثة، التي عقدت في العاصمة الأردنية مؤخرا.

وقال النجم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية في عمان، فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي المشترك مع الاردن ومصر، برئاسته عن الجانب العراقي”، مبينا ان “تشكيل هذا المجلس، جاء بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، والسعي لتوسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاث، وتكامل المصالح بينها”.

واضاف النجم، ان “المجلس سيتولى التنسيق المشترك، لزيادة حجم التعاون والدعم المتبادل”، لافتا الى ان “المجلس سيكون برئاسته، ويضم في عضويته وزراء النفط والإعمار والصحة، والصناعة والشباب والكهرباء، بالإضافة إلى الامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، ووكلاء عدد من الوزارات، وسفيري العراق، في كل من مصر والأردن”.

وتابع، ان “ثمان لجان سيتم تشكيلها ضمن إطار عمل المجلس، وهي لجنة النقل والاستثمار والإعمار- لجنة الطاقة والصناعة- اللجنة المالية والمصرفية- اللجنة السياسية والأمنية- لجنة التعليم والشباب – اللجنة الثقافية والإعلامية، واللجنة الزراعية”، مشيرا إلى ان “الأيام والأسابيع القريبة المقبلة، ستشهد عقد العديد من الاجتماعات المشتركة، وبلورة رؤية موحدة للتعاون بين العراق والأردن ومصر”.

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