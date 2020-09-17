العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل ٤٣٢٦ إصابة جديدة و٨٤ وفاة

2020/09/17 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل ٤٣٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 حالة وفاة وسجلت تعافى ٣٨٥٩ مصابا من الفيروس خلال ٢٤ ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) وحسب الجدول بتفاصيل الموقف الوبائي في عموم البلاد:

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