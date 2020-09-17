بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل

2020/09/17 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول اعمال جلسة البرلمان الـخامسة المقررة يوم السبت المقبل، 19 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 10 فقرات.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، (17 أيلول 2020)، فان أبرز فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب هو النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وقراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ عند الساعة الثانية عشر ظهرا.

ا.ح

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