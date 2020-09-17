الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والأردن ومصر

2020/09/17 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدداد:الفرات نيوز} أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، عن صدور امر ديواني بتشكيل المجلس التنسيقي، العراقي- الاردني- المصري، في ضوء نتائج القمة الثلاثية، بين البلدان الثلاثة، التي عقدت في العاصمة الأردنية مؤخرا.وقال النجم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية في عمان، فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي المشترك مع الاردن ومصر، برئاسته عن الجانب العراقي"، مبينا ان" تشكيل هذا المجلس، جاء بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، والسعي لتوسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاث، وتكامل المصالح بينها".واضاف النجم، ان" المجلس سيتولى التنسيق المشترك، لزيادة حجم التعاون والدعم المتبادل"، لافتا الى ان" المجلس سيكون برئاسته، ويضم في عضويته وزراء النفط والإعمار والصحة، والصناعة والشباب والكهرباء، بالإضافة إلى الامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، ووكلاء عدد من الوزارات، وسفيري العراق، في كل من مصر والأردن".وكشف وزير التخطيط انه" سيتم تشكيل ثمان لجان ضمن إطار عمل المجلس، وهي كل من { النقل والاستثمار والإعمار، والطاقة والصناعة، والمالية والمصرفية، والسياسية والأمنية، والتعليم والشباب، والثقافية والإعلامية، والزراعية"، مشيرا إلى ان" الأيام والأسابيع القريبة المقبلة، ستشهد عقد العديد من الاجتماعات المشتركة، وبلورة رؤية موحدة للتعاون بين العراق والأردن ومصر".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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